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Вест Хэм в Бундеслиге нашел замену Ярмоленко

12:22 155 Читати українською
Вест Хэм в Бундеслиге нашел замену Ярмоленко
Валентино Лазаро / Reuters

Английский Вест Хэм заинтересовался правым вингером берлинской Герты Валентино Лазаро. Он может стать заменой украинцу Андрею Ярмоленко.

Потеряв на длительный срок Лансини и Ярмоленко "молотки" решили подыскать им замену. Лондонцев заинтересовала кандидатура 22-летнего Лазаро, сообщает LAOLA1.

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По информации издания, Герта хочет получить за австрийского вингера ориентировочно 30 млн евро. Лазаро проводит в немецкой столице второй сезон. В прошлом он играл за "Старую даму" на правах аренды из Зальцбурга, а летом берлинцы выкупили права на него за 6,5 млн евро.

В сезоне 2018/19 Валентино Лазаро провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Текущее соглашение австрийца анголо-греческого происхождения с Гертой действует до лета 2021 года.

Напомним, что из-за тяжелой травмы украинец Андрей Ярмоленко вернется на поле лише во второй части сезона.

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