Манчестер Сіті розгромив Вест Хем, Ліверпуль в меншості розтрощив Уотфорд: 13-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 13 туру АПЛ Манчестер Юнайтед та Крістал Пелас розійшлись миром, Евертон мінімально здолав Кардіфф, Фулхем перестріляв Саутгемптон. Рахунки та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 13 тур

Брайтон – Лестер – 1:1

Голи: Мюррей, 15 – Варді, 79, (пен)

Вилучення: Меддісон, 28

Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:4

Голи: Д. Сілва, 11, Стерлінг, 19, Сане, 34, 90+3

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 0:0

Уотфорд – Ліверпуль – 0:3

Голи: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фірміно, 89

Фулхем – Саутгемптон – 3:2

Голи: Мітровіч, 33, 63, Шюррле, 43 – Армстронг, 18, 53

Евертон – Кардіфф – 1:0

Гол: Сігурдссон, 59

Брайтон в більшості не зміг обіграти Лестер. На 15 хвилині Мюррей вивів господарів вперед в рахунку, а на 28 хвилини "лиси" залишились в меншості через другу жовту картку Меддісона. Брайтон контролював ситуацію, проте наприкінці матчу пропустив з пенальті від Варді.

Манчестер Сіті на виїзді розгромив Вест Хем. Результат було зроблено ще в першому таймі, Давід Сілва відкрив рахунок в матчі. А вже на 34 хвилині "містяни" зробили свою перевагу розгромною завдяки голам Сане та Стерлінга, які асистували одне одному. Лерой оформив дубль вже наприкінці матчу, не залишивши жодних шансів команді Ярмоленка. Відзначимо, що Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті, проте весь матч просидів на лаві запасних.

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Манчестер Юнайтед та Крістал Пелас розійшлись безгольовою нічиєю. Підопічні Моурінью нічим не були кращими за своїх суперників, а тому "червоні дияволи" закономірно не змогли набрати три очки в поєдинку.

Ліверпуль в меншості розгромив Уотфорд. Перший тайм пройшов без голів, а от в другому Салах з передачі Мане вивів мерсисайдців вперед в рахунку. Трохи згодом Арнольд подвоїв перевагу "червоних" красивим ударом зі штрафного. Хендерсон на 82 хвилині отримав другу жовту картку, проте навіть в меншості Ліверпуль зумів забити зусиллями Фірміно.

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Фулхем у результативному поєдинку перестріляв Саутгемптон. Рахунок відкрили "святі", а саме Армстронг на 18 хвилині, однак до перерви Мітровіч та Шюррле не тільки відновили рівновагу, а й вивели "дачників" уперед. На початку другого тайму Армстронг оформив дубль і знову зрівняв рахунок, проте останнє слово було за Мітровічем, який приніс перемогу одним з аутсайдерів чемпіонату.

Евертон вдома переграв Кардіфф. Єдиний гол в матчі провів Сігурдссон на 59 хвилині.

Завдяки своїм перемогам Манчестер Сіті та Ліверпуль набрали по 35 та 33 очки відповідно та займають 1 і 2 місця. Манчестер Юнайтед з 21 очком розташувався на 7 позиції, Евертон на сходинку вище з 22 заліковими балами.Брайтон та Лестер розташувались в середині турнірної таблиці, Фулхем завдяки своїй перемозі піднявся з останнього місця, Кардіфф та Саутгемптон лишаються в небезпечній зоні.