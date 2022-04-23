Центральным матчем 34-го тура АПЛ выступала встреча в Лондоне между Арсеналом и Манчестер Юнайтед. Она имела статус битвы за Лиги чемпионов: "канониры" шли пятыми в таблице сразу за Тоттенхэмом, имея равенство по очкам и идя на расстоянии трёх зачётных баллов от "дьяволов" – и поражение в этих условиях было недопустимым. Манкунианцы рисковали выбыть из борьбы за топ-4, ведь столичные коллективы сыграли на 1 матч меньше, а "пушкари" безнадежно отставали от "шпор" по разнице голов.

Арсенал начал поединок с высокого прессинга, а уже на 3-й минуте хозяева шокировали соперника голом. Его провёл Тавареш, сыгравший на добивании после подачи с правого фланга и замыкания Сака (Де Хэа парировал точно на Нуну). Сразу же все начали насмехаться над решением Рангника в отношении Магуайра – капитана оставили в запасе, однако и без него "дьяволы" пропускали.

Впрочем, защита Арсенала была не лучше. Всего через 3 минуты гости могли сравнять счёт в результате разрезного паса Роналду на правый край штрафной. Эланга пробил из-под Тавареша, но Ремсдейл спас "канониров". Сразу после этого Мактоминай замкнул навес с углового – впрочем, точности Скотту не хватило.

Обе команды бесконечно круто вступали в прессинг и раскатывали быстрые атаки, однако в обороне они вели себя максимально безнадёжно. Как следствие, весь первый тайм превратился в размен голевыми моментами и, собственно, голами. В частности, на 11-й минуте Ремсдейл выкатил пас в ноги Фернандеша, но португалец не попал в пустые ворота. На 15-й же минуте арбитр Крейг Поусон проморгал гандбол в штрафной Арсенала – это Соареш подгреб мяч рукой, стараясь не пропустить Элангу.

На 24-й минуте хозяевам снова повезло – перекладина приняла на себя удар Далота метров с 17-ти. Арсенал ответил мощно: на 25-й минуте Нкетия выскочил один на один и пробил по центру (Де Хэа выручил МЮ), а на 27-й Эдди забил – он подхватил отскок после комбинации Эдегора и Сака, расстреляв ворота с минимального расстояния. Правда, счет долгое время не менялся, ведь VAR проверял эпизод на офсайд. Офсайд был найден, но в этом же эпизоде ​​заметили грубый фол Теллеса против Сака. Пас шел именно на Букайо, поэтому Крейг Поусон назначил пенальти. Именно Сака его и реализовал – 2:0!

Отпраздновав забитый гол, Арсенал очень быстро пропустил. Снова сказалось качество обороны: Матич вырезал подачу с левого фланга, а Роналду, выскользнув из-под двух защитников, спокойно пробил с близкого расстояния – 2:1! Это был 100-й гол Роналду в АПЛ.

До перерыва содержание игры не менялось. Арсенал мог довести дело до разгрома на 39-й и 40-й минутах: сначала Де Хеа парировал выстрел Элнени с правого края штрафной, а затем Сака пробил с отскока благодаря неудачному выносу подачи с углового – впрочем, Мактоминай и Далот успели заблокировать его удары. МЮ ответил сильным лонгшотом Теллеса в ближнюю девятку (Ремсдейл спас). В компенсированное же время Эдегор был близок к эффектному голу, пробив с линии штрафной в дальний угол, однако Де Хеа выручил "дьяволов". В конце концов, отдыхать команды отправились при преимуществе Арсенала в счёте.

После перерыва "канониры" начали точно так же, как и против Челси несколько дней назад. Хозяева не стали ничего менять в тактике и чуть не забили быстрый гол – это Тавареш на 51-й минуте качнул соперника на левой половине штрафной и нанёс удар. К счастью для гостей, получилось неточно. После этого подопечные Микеля Артеты сдали в активности, а "красные дьяволы" перехватили инициативу. Более того – они начали разрывать Арсенал.

На 55-й минуте агрессия МЮ вылилась в пенальти за игру Тавареша рукой. "11-метровый" взялся исполнять Бруну Фернандеш – португалец подпрыгнул и пробил в левый угол, однако попал в штангу! Телережиссёры сразу же показали недовольного Роналду. Криш конвертировал свой гнев в гол на 60-й минуте, пробив с лёту после заброса от Линделёфа, но ему не повезло. Арбитры заметили минимальный офсайд.

Ещё через три минуты Далот получил проникающую передачу на правый край штрафной и выстрелил в ближний угол. Штанга снова спасла Арсенал! Казалось, что "красные дьяволы" вот-вот дожмут "канониров", у которых вообще исчезла контригра, но на 70-й минуте гостей шокировали третьим голом. Виновником частично стал Бруну Фернандеш, которого накрыл на приёме перед штрафной Элнени – мяч от египтянина отскочил к Джаке, а тот метров с 24-х отправил его в девятку. 3:1! Это уже была заявка на победу.

Манчестер Юнайтед был нокаутирован этим голом. Подопечные Ральфа Рангника так и не смогли собраться, хотя тренер освежил игру Решфордом, Лингардом и Матой. Ни одного опасного момента у ворот Ремсдейла болельщики уже не увидели, а на 76-й минуте Бруну Фернандеш вполне мог нарваться на удаление за грубый фол против Тавареша. Лондонцы уверенно защищали результат, не открываясь и особенно не идя вперёд.

В конце концов финальный свисток зафиксировал стратегически важную победу Арсенала. "Канониры" набрали 60 очков и поднялись на четвёртое место, в зону ЛЧ – там они продержатся как минимум до вечера. Манчестер Юнайтед, потерпев второе поражение подряд, остался шестым с 54 очками в активе.