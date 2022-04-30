Юрген Клопп провел небольшую ротацию между матчами с Вильярреалом в полуфинале Лиги чемпионов. На скамейке запасных оказались Салах, Трент, Тьяго и Фабинью. Лучшего бомбардира АПЛ в стартовом составе заменил Жота, и именно португалец помог Кейта открыть счет на 18-й минуте. После передачи Диогу гвинейский хавбек технически убрал голкипера и двух защитников, а затем расстрелял ворота с нескольких метров. Интересно, что "красные" отличились с первого же удара в створ.

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Команда Эдди Хау очень редко угрожала воротам Аллисона. Опытный Милнер практически не позволял развернуться Гимараесу. Свои диспетчерские качества экс-хавбек Лиона сумел проявить в конце первого тайма, выведя Альмирона на свидание с Алиссоном. Парагваец не промазал, но рефери справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда. Ливерпуль перед перерывом мог забивать еще – Дубравка эффектно спасал после удара Жоты головой, а дальнему выстрелу Милнера не хватило сантиметров.

Во втором тайме картина не изменилась. Гости уверенно контролировали игру. Хотя действительно опасный момент подопечным Клоппа удалось создать только на 62-й минуте. Гомес вывел Мане на ударную позицию, а тот чудом промахнулся метров с десятки. Через 7 минут сенегалец уступил место Салаху. У последнего было несколько полумоментов, однако забить не удалось.

В итоге Ливерпуль одержал минимальную победу (1:0), опередив Ман Сити в чемпионской гонке на два очка. Команда Александра Зинченко свой матч с Лидсом проведет позже. Ньюкасл остался 9-м (43 пункта).