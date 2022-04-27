Украинский защитник Александр Зинченко стал неприятным сюрпризом для мадридского Реала в полуфинале Лиги чемпионов.

Реал минимально проиграл Манчестер Сити, хотя мог получить более болезненный удар, если бы "горожане" лучше реализовывали свои моменты. Одним из творцов успеха Сити был Зинченко.

"Мадрид недооценил роль Зинченко. Он активно смещался в центр и создавал количественное преимущество. Никто из гостей не был готов его встречать", – пишет ведущее испанское издание AS.

Такое утверждение можно подкрепить статистикой. Зинченко получал слишком много свободы, в результате чего с 95 передачами стал наиболее вовлеченным в игру футболистом. Украинец постоянно поддерживал атаки "горожан" и обострял. В его активе 7 пасов с продвижением – лучший показатель в матче.

Александр находил свободное пространство после смещений в полуфланг. Самый показательный эпизод случился в середине второго тайма, когда Зинченко помог расшатать оборону, ворвался в коридор и создал супершанс для Ляпорта.