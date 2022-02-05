Манчестер Сіті у яскравому стилі здолав Фулхем і пробився до 1/8 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Сіті – Фулхем – 4:1

Голи: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (пен.), 57 – Карвалью, 4

Зустрічалися лідери АПЛ та Чемпіоншипу. Зінченко вперше у 2022 році потрапив до заявки Сіті, але наразі обмежився лише лавою запасних.

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Початок матчу вийшов ураганним. Вже на 4-й хвилині рахунок відкрив 19-річний талант Фулхема Фабіо Карвалью, який нещодавно був за крок від підписання контракту з Ліверпулем. Підопічні Гвардіоли оговталися дуже швидко, перевернувши все з ніг на голову за 9 хвилин. Хаос в штрафному гостей завершився точним ударом Гюндогана, а Стоунз замкнув подачу де Брюйне з кутового.

Команди дещо заспокоїлись і до перерви більше не забивали. Манчестер Сіті відклав усі сили на ударний старт другої половини. Марез до асисту на Гюндогана додав дубль. Спочатку алжирець реалізував пенальті, а потім капітан суперника Рім невдало підставився під простріл Ріяда.

Зінченко з'явився на 67-й хвилині, замінивши Канселу. Українець встиг розпочати атаку, яка завершилась голом юного Делапа. Втім, свято 18-річного хлопця зіпсував лайнсмен – офсайд. Суперники спокійно дограли останні хвилини, більше думаючи про наступні поєдинки у своїх чемпіонатах.

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