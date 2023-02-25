Ілля Забарний уникнув ганьби за поразку від Манчестер Сіті в 25-му турі, залишившись поза заявкою, але українець ризикує зилишитись і без АПЛ. Звіт читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті після перемоги Арсенала відстав від першої сходинки на 5 очок, тож треба було скорочувати розрив. Благо, суперник у 25-му турі не навіював страху – Борнмут йшов на передостанній позиції в турнірній таблиці, хоча від підйому з неї не вистачало всього одного залікового балу. Забарний в заявку на матч не потрапив, продовживши заліковувати травму.

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І це навіть добре, тому що пресу він би отримав розгромну. Таку ж розгромну, як і рахунок на табло після першого тайму – Сіті відвантажив три голи з чотирьох влучань у площину. "Містяни" вийшли вперед на 15-й хвилині зусиллями Альвареса, якому вдалося зіграти на добиванні після влучання Холанда в поперечку.

На 29-й Ерлінг розстріляв ворота з передачі Фодена, а перед перервою Філ скористався грубою помилкою захисника, відзначившись сам. За шість хвилин після старту другого тайму Мефам ще й зрізав м'яч у власні ворота, зробивши рахунок непристойним – 0:4. Аж на 83-й хвилині Лерма зміг розмочити його, але на більше "вишеньок" не вистачило.

Таким чином, Манчестер Сіті скоротив відставання від Арсенала до двох очок, а Холанд з 27 голами в АПЛ видав найкращий бомбардирський перформанс "містян" в одному сезоні за 51 рік. До рекорду Френсіса Лі із сезону 1971/72 не вистачає всього шести м'ячів.

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