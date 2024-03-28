Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне сможет сыграть в ближайших матчах за свою команду.

Бельгиец получил повреждение в Кубке Англии против Ньюкасла. Из-за травмы паха Кевин де Брюйне не участвовал в матчах сборной Бельгии в марте.

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По информации ESPN, в Манчестер Сити с оптимизмом оценивают состояние де Брюйне. Ожидается, что бельгиец возобновит тренировки в общей группе в четверг. Не исключено, что полузащитник примет участие в матче АПЛ против Арсенала Александра Зинченко, который запланирован на 31 марта.

Напомним, В текущем сезоне Кевин де Брюйне сыграл за Манчестер Сити в 14 матчах во всех турнирах. В его активе два гола и 13 результативных передач.

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