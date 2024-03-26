Кайл Уокер напугал тренерский штаб и фанатов Манчестер Сити перед серией важных матчей.

Капитан “горожан” травмировал подколенное сухожилие и покинул поле уже на 20-й минуте товарищеского матча Англия – Бразилия.

Экс-конкурент Зинченко сжигает мосты с Манчестер Сити: "Слова Гвардиолы – это ложь!"

Уокера немедленно отпустили в расположение Ман Сити, где 33-летний защитник прошел углубленное обследование. Игроку повезло – он избежал серьезной травмы и должен восстановиться довольно быстро, информирует Sky Sports. Уокер имеет хорошие шансы помочь Сити в топ-матче АПЛ против Арсенала (31 марта), а тем более в первой игре четвертьфинала ЛЧ против Реала (9 апреля).

Добавим, что Кайл является одним из ключевых игроков "горожан" в нынешнем сезоне, проведя 38 матчей и оформив 3 ассиста.

Зинченко бьется за чемпионский пояс, выживание Миколенко, сенсация в ЛЧ – финиш сезона АПЛ интригует, как никогда