Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне зможе зіграти у найближчих матчах за свою команду.

Бельгієць отримав пошкодження у Кубку Англії проти Ньюкасла. Через травму паху Кевін де Брюйне не брав участі у матчах збірної Бельгії в березні.

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За інформацією ESPN, у Манчестер Сіті з оптимізмом оцінюють стан де Брюйне. Очікують, що бельгієць відновить тренування в загальній групі в четвер. Не виключено, що півзахисник візьме участь у матчі АПЛ проти Арсенала Олександра Зінченка, який заплановано на 31 березня.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кевін де Брюйне зіграв за Манчестер Сіті у 14 матчах у всіх турнірах. В його активі два голи і 13 результативних передач.

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