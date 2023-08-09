"Слушай, я честно тебе скажу. Я был очень счастлив. Я болел за Сити, потому что понимал, как сильно клуб хотел выиграть Лигу чемпионов, как долго они к этому шли. Поэтому, честно, я был очень рад за них всех. Я написал и поздравил всех игроков Сити, а на следующий день, с самого утра мне позвонил сам Пеп. Честно скажу, когда я увидел, кто мне звонит, я подумал, что еще сплю.

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Первое, что он мне сказал – это то, что все игроки, которые были в Манчестер Сити являются частью этого. Он меня тоже с этим поздравил. В этот момент я был очень тронут и поблагодарил его за все, что он для меня сделал. Не жалел об уходе из Ман Сити? Я скажу так – у нас всех одна жизнь и жалеть о чем-то у нас просто нет времени.

Мы должны двигаться вперед. Да, у меня это произошло, и я очень счастлив, что у меня есть такой опыт игры за этот фантастический клуб с такими фантастическими людьми. Это жизнь", – поделился Зинченко в комментарии Роману Бебеху.

Напомним, что Александр выступал за Манчестер Сити с 2016 по 2022 годы (с перерывом на сезон 2016/17 в ПСВ). Летом 2022-го Зинченко стал игроком Арсенала, а Ман Сити завоевал требл – Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

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