Манчестер Сити предложил Баварии услуги Жезуса

В Манчестер Сити намерены пополнить бюджет клуба, продав своего нападающего Габриэла Жезуса.

Манчестер Сити сообщил действующему чемпиону Германии о возможности приобретения Габриэла Жезуса, сообщает Sport Bild.

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Однако Бавария не готова платить за бразильского форварда около 100 млн евро, которые требуют "горожане". Зато немецкий гранд до сих пор заинтересован в услугах хавбека Сити Лероя Сане. Напомним, 23-летний полузащитник сейчас восстанавливается после тяжелой травмы и вернется на поле не раньше следующего года.

В текущем сезоне АПЛ Жезус провел 4 поединка, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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