Лондонское изнасилование "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бавария – 2:7

Мюнхенская Бавария уничтожила лондонский Тоттенхэм во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

На 12-й минуте Тоттенхэм вышел вперед, когда Толиссо утратил мяч перед своей штрафной, а Сиссоко отдал на Сона – и кореец переиграл Нойера.

Бавария сравняла Тоттенхэм с землей 7 голами в Лиге чемпионов – покер Гнабри, дубль Левандовски

Бавария сравняла счет уже 5 минут спустя. Киммих получил пространство перед чужой штрафной площадью, улучил момент для удара и ювелирно послал мяч в дальний угол. А под занавес первого тайма Левандовски решил судьбу голевого эпизода блестящим ударом в правую "шестерку".

Вторая половина игры стала настоящим бенефисом Сержа Гнабри. Воспитанник Арсенала забил 4 мяча на любой вкус, а его запев поддержал тот же Левандовски. Гол Кейна с пенальти лишь добавил изюминки матчу, который завершился с необычным для футбола счетом 2:7.