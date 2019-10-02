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Лондонское изнасилование "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бавария – 2:7

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Лондонское изнасилование "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бавария – 2:7
Мюнхенские "насильники" / ФК Бавария

Мюнхенская Бавария уничтожила лондонский Тоттенхэм во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

12’ Сон Хын Мин
61’ Харри Кейн
 
Йозуа Киммих 15’
Роберт Левандовски 45’
Серж Гнабри 53’
Серж Гнабри 55’
Серж Гнабри 83’
Роберт Левандовски 87’
Серж Гнабри 88’
12’ Сон Хын Мин
15’ Йозуа Киммих
45’ Роберт Левандовски
53’ Серж Гнабри
55’ Серж Гнабри
61’ Харри Кейн
83’ Серж Гнабри
87’ Роберт Левандовски
88’ Серж Гнабри

На 12-й минуте Тоттенхэм вышел вперед, когда Толиссо утратил мяч перед своей штрафной, а Сиссоко отдал на Сона – и кореец переиграл Нойера.

Бавария сравняла Тоттенхэм с землей 7 голами в Лиге чемпионов – покер Гнабри, дубль Левандовски

Бавария сравняла счет уже 5 минут спустя. Киммих получил пространство перед чужой штрафной площадью, улучил момент для удара и ювелирно послал мяч в дальний угол. А под занавес первого тайма Левандовски решил судьбу голевого эпизода блестящим ударом в правую "шестерку".

Вторая половина игры стала настоящим бенефисом Сержа Гнабри. Воспитанник Арсенала забил 4 мяча на любой вкус, а его запев поддержал тот же Левандовски. Гол Кейна с пенальти лишь добавил изюминки матчу, который завершился с необычным для футбола счетом 2:7.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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