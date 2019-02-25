Манчестер Сити потерял Мэнди и Ляпорта на несколько недель – очередной шанс для Зинченко

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

В финале Кубка английской лиги Манчестер Сити – Челси (4:3) случился неприятный эпизод.

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После перерыва наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вынужден был заменить защитника Эмерика Ляпорт из-за травмы.

После матча испанский специалист признался, что 24-летний защитник вынужден будет пропустить несколько недель. Столько же времени на восстановление нужно еще одному защитнику Сити Бенджамину Мэнди, который также находится в лазарете.

Такие потери могут позволить украинскому хавбеку Александру Зинченко получить больше игровой практики в футболке Манчестер Сити.

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги