Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги

Манчестер Сити одолел лондонский Челси в финале Кубка английской лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Англия, Кубок английской лиги, финал

Челси – Манчестер Сити – 0:0, пенальти – 3:4

Челси – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Перед матчем оба наставника немного удивили выбором стартового состава. В частности, Хосеп Гвардиола поставил на пару центрбеков Отаменди-Ляпорт, хотя почти наверняка у него было искушение сыграть с номинальным одним центральным защитником и с подмогой Фернандиньо. А место на левом фланге снова получил Александр Зинченко. Зато Маурицио Сарри отказался от своего идеального форварда Гонсало Игуаина и еще раз в этом сезоне отправил вперед Эдена Азара в роли "фальшивой девятки".

Со старта поединка прогнозируемо инициативу захватили игроки Сити. "Горожане" зажали лондонцев на своей половине поля, но особой остроты в атаке не демонстрировали. Манкунианцы активно "грузили" фланги, но навесы с обоих краев в основном становились легкой добычей Давида Луиса и Рюдигера. Лишь на 22-й минуте у Манчестер Сити возник настоящий момент: это Агуэро получил классную передачу от Бернарду Силвы, положил корпус и пробил – выше ворот.

Челси – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча, в котором Зинченко выиграл Кубок лиги – как это было

Челси попытался ответить со стандарта после фола Зинченко против Педро. Однако, воспользоваться такой возможностью "синие" не смогли и фактически подарили мяч обороне номинальных гостей. А на 28-й минуте вновь о себе напомнил Агуэро, пробив низом из района полукруга перед штрафной – Кепа не дремал.

После этого команды взяли небольшой тайм-аут, обменявшись лишь полумоментами под занавес первой половины игры. Сначала Зинченко навесом с левого фланга нашел Отаменди, но тот в падении пробил слишком слабо. А потом аргентинец едва не стал антигероем Сити, когда после подачи Виллиана с углового едва не срезал мяч в собственные ворота.

Осторожно команды начали и второй тайм. Челси традиционно отсиживался на своей поле, а ребята Гвардиолы в этот период наслаждались владением мячом. Расшевелил скучный ход событий Агуэро. На 56-й минуте Серхио переправил мяч в сетку ворот Кепы, но лайнсмен усмотрел офсайд и Джонатан Мосс гол отменил. Видеоповтор показал правоту арбитра, хотя графика системы VAR снова вернула вопрос о вне игры в повестку дня. В конце концов, проконсультировавшись со своими помощниками рефери назначил свободный удар.

Эта история заставила Челси чаще выходить в контратаки, чтобы найти свой шанс на забитый мяч. Как следствие, начали появляться моменты. И если удар Давида Луиса со штрафного прошел мимо, то на 66-й минуте Канте лишь чудом не забил красивый гол с лета после прорыва Азара левым флангом. А еще через 4 минуты опасно пробивал Баркли, но мяч прошел над перекладиной.

На 76-й минуте в эпицентре событий оказался Зинченко. Украинец сначала пустил себе за спину Педро, но затем героически прервал его прострел вдоль ворот, который уже готовился завершить точным ударом Азар. Эпизод стал ярким доказательством того, что Сити "подсел" и уже не может легко выходить из-под прессинга Челси. Поэтому Гвардиола внес коррективы и заменил Давида Силву и де Брюйне на Гюндогана и Сане соответственно.

Это дало свои плоды и Сити с новыми силами пошел вперед. В частности, Стерлинг мог убежать на свидание с глазу на глаз с Кепой на 88-й минуте, но Жоржинью ценой желтой карточки остановил прорыв вингера. А уже в добавленное арбитром время Отаменди пришлось сделать то же с Азаром, а удар Виллиана со штрафного из-под перекладины вытащил Эдерсон.

На 90+5-й минуте травму получил ключевой исполнитель Сити – Фернандиньо, вместо которого Гвардиола вынужден был выпустить Данило на овертайм. Это сразу сказалось на игре "горожан", ведь Челси в первые 15 дополнительных минут создал гораздо больше, чем Манчестер Сити. В частности, били Азар и Жоржинью, а опасный прострел лондонцев с правого фланга прервал бразильский кипер гостей.

В конце концов, игра перешла в более спокойное русло. Сказалась усталость, а также большой вес потенциальной ошибки. Но это не помешало создать супермомент Стерлингу. Рахим накрутил защитников на правом фланге, ворвался в штрафную и зряче прострелил на Агуэро, но под удар аргентинца бросился Аспиликуэта, а удар с подбора заблокировал еще один защитник – лишь угловой.

А на 119-й минуте случился откровенно скандальный эпизод. После неплохого удара Агуэро Кепа сделал сейв и сразу просигнализировал о травме. Сарри подготовил замену и место в воротах уже должен был занять Кабальеро, но внезапно баск начал спорить с тренером и настаивать, что готов играть дальше. Спор длился минуты три и в ситуацию вынужден был вмешаться Мосс. В конце концов, замена не состоялась, но Сарри просто свирепствовал на скамейке и порывался уйти в подтрибунное помещение еще до конца игрового времени.

Этот сумбур привел к тому, что команды уже смирились с нулями и решили выяснить отношения в послематчевой серии пенальти. А там Жоржинью и Давид Луис неудачно исполнили свои удары и подарили трофей Манчестер Сити. Итак, Манчестер Сити с Александром Зинченко в составе – обладатели Кубка английской лиги сезона 2018/19.