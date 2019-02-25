Манчестер Сіті втратив Менді та Ляпорта на кілька тижнів – черговий шанс для Зінченка

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зіткнувся з серйозними кадровими проблемами.

У фіналі Кубка англійської ліги Манчестер Сіті – Челсі (4:3) трапився неприємний епізод.

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Після перерви наставник "містян" Хосеп Гвардіола змушений був замінити захисника Емеріка Ляпорта через травму.

Після матчу іспанський фахівець зізнався, що 24-річний оборонець змушений буде пропустити кілька тижнів. Стільки ж часу на відновлення потрібно ще одному захиснику Сіті Бенджаміну Менді, який також перебуває у лазареті.

Такі втрати можуть дозволити українському хавбеку Олександру Зінченку отримати більше ігрової практики у футболці Ман Сіті.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги