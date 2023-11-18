Полузащитник Манчестер Сити Матео Ковачич не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Проблемы "горожан" перед встречей с Ливерпулем нарастают. Форвард Эрлинг Холанд получил травму и рискует пропустить матч против мерсисайдцев. А вот Матео Ковачич точно не сможет помочь Манчестер Сити.

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Как сообщает The Athletic, у 29-летнего хорвата обнаружили мышечную травму. Он пропустит минимум две-три недели, а значит не сыграет против Ливерпуля и против РБ Лейпцига в Лиге чемпионов.

Напомним, что Ковачич перебрался в Манчестер Сити летом из Челси. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах во всех турнирах. Результативными действиями хорват не отличался.

Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея 28 баллов. Ливерпуль отстает на один пункт и занимает вторую строчку. Встреча между "горожанами" и мерсисайдцами запланирована на 25 ноября.

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