Проблеми "містян" перед зустріччю з Ліверпулем наростають. Форвард Ерлінг Холанд отримав травму і ризикує пропустити матч проти мерсисайдців. А ось Матео Ковачіч точно не зможе допомогти Манчестер Сіті.

Холанд пропустить матч збірної Норвегії через травму – до поєдинку з Ліверпулем лише тиждень

Як повідомляє The Athletic, у 29-річного хорвата виявили м'язову травму. Він пропустить щонайменше два-три тижні, а отже не зіграє проти Ліверпуля та проти РБ Лейпцига в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Ковачіч перебрався в Манчестер Сіті влітку з Челсі. В поточному сезоні він зіграв в 14 матчах у всіх турнірах. Результативними діями хорват не відзначався.

Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці АПЛ, маючи 28 балів. Ліверпуль відстає на один пункт і посідає другу сходинку. Зустріч між "містянами" та мерсисайдцями запланована на 25 листопада.

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