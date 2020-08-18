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Манчестер Сити попрощался с Браво – чилиец может присоединиться к тренеру, с которым разминулся в АПЛ

17:08 - Читати українською
Манчестер Сити попрощался с Браво – чилиец может присоединиться к тренеру, с которым разминулся в АПЛ
Клаудио Браво / Getty images

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво официально получил статус свободного агента.

Контракт 37-летнего чилийца с "горожанами" истек и стороны решили не продолжать сотрудничество, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

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Браво перешел в английский клуб летом 2016 года сразу после назначения Хосепа Гвардиолы главным тренером. С тех пор голкипер сыграл за команду 61 матч во всех турнирах и выиграл 8 трофеев, среди которых два чемпионства АПЛ, два Кубка Лиги и один Кубок Англии.

По информации СМИ, чилиец может перейти в испанский Бетис, где получит возможность работать под руководством своего земляка Мануэля Пеллегрини, который, к слову, возглавлял Манчестер Сити перед приходом Гвардиолы.

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Клаудио Клаудио Браво Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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