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Манчестер Сіті попрощався з Браво – чилієць може приєднатися до тренера, з яким розминувся в АПЛ

17:08 - Читать на русском
Манчестер Сіті попрощався з Браво – чилієць може приєднатися до тренера, з яким розминувся в АПЛ
Клаудіо Браво / Getty images

Голкіпер Манчестер Сіті Клаудіо Браво офіційно набув статусу вільного агента.

Контракт 37-річного чилійця з "містянами" завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Браво перейшов у англійський клуб влітку 2016 року відразу після призначення Хосепа Гвардіоли головним тренером. Відтоді голкіпер зіграв за команду 61 матч у всіх турнірах, і виграв 8 трофеїв, серед яких два чемпіонства АПЛ, два Кубка Ліги та один Кубок Англії.

За інформацією ЗМІ, чилієць може перейти у іспанський Бетіс, де отримає можливість працювати під керівництвом свого земляка Мануеля Пеллегріні, який, до слова, очолював Ман Сіті перед приходом Гвардіоли.

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Клаудіо Клаудіо Браво Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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