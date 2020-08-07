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Бетис может бесплатно забрать Браво из Манчестер Сити

21:39 - Читати українською
Бетис может бесплатно забрать Браво из Манчестер Сити
Клаудио Браво / Goal

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво может вернуться в хорошо знакомый чемпионат Испании.

Опытного чилийца хочет пригласить Бетис, сообщает Marca. Новый тренер "огурцов" Мануэль Пеллегрини ищет конкурента для основного стража ворот Жоэля Роблеса.

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Контракт Браво с Манчестер Сити заканчивается этим летом, поэтому 37-летний голкипер должен искать новое место продолжения карьеры. Ранее интерес к Клаудио приписывали Селтику и Коло-Коло, но возвращение в Испанию может стать более привлекательным вариантом. Вратарь хорошо знает Примеру за 10 годами выступлений в составе Реал Сосьедада и Барселоны.

Добавим, что Браво в сезоне 2019/20 провел 17 матчей за Манчестер Сити, в которых пропустил 16 голов и получил одну красную карточку.

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