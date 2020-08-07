Бетис может бесплатно забрать Браво из Манчестер Сити

Опытного чилийца хочет пригласить Бетис, сообщает Marca. Новый тренер "огурцов" Мануэль Пеллегрини ищет конкурента для основного стража ворот Жоэля Роблеса.
Манчестер Сити повесил ценник на Гарсию
Контракт Браво с Манчестер Сити заканчивается этим летом, поэтому 37-летний голкипер должен искать новое место продолжения карьеры. Ранее интерес к Клаудио приписывали Селтику и Коло-Коло, но возвращение в Испанию может стать более привлекательным вариантом. Вратарь хорошо знает Примеру за 10 годами выступлений в составе Реал Сосьедада и Барселоны.
Добавим, что Браво в сезоне 2019/20 провел 17 матчей за Манчестер Сити, в которых пропустил 16 голов и получил одну красную карточку.
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