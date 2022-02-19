"АПЛ потеряла больше всех. Затем идут Франция, Италия, Германия, а самые маленькие потери среди всех в топ-5 лиг во время пандемии – у Ла Лиги.

"Это лучшее, что может произойти с Ла Лигой", – Тебас одобряет переход Мбаппе в Реал

Это связано с тем, что у нас не было трансферов, потому что мы снизили зарплату игрокам, когда это нужно было сделать… Потому что потратили меньше, если обобщать.

Реал не имел убытков в период пандемии. В то же время убытки Манчестер Сити – 240 млн евро, ПСЖ – 300 млн евро, Ювентуса – 200. Ла Лига – чемпионат, который потерял меньше всех, и с отрывом", – цитирует Тебаса El Periódico de España.

Напомним, после 24-х туров Примеры Реал лидирует, с 4-очковым отрывом от Севильи.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ