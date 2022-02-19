Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас дав кілька порад своїм колегам з інших топ-ліг.

"АПЛ втратила найбільше. Потім йдуть Франція, Італія, Німеччина, а найменші втрати серед усіх у топ-5 ліг під час пандемії – у Ла Ліги.

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Це пов'язано з тим, що у нас не було трансферів, бо ми знизили зарплату гравцям, коли це потрібно було зробити… Бо витратили менше, якщо узагальнювати.

Реал не мав збитків у період пандемії. Водночас збитки Манчестер Сіті – 240 млн євро, ПСЖ – 300 млн євро, Ювентуса – 200. Ла Ліга – чемпіонат, який втратив найменше, і з відривом", – цитує Тебаса El Periódico de España.

Нагадаємо, після 24-х турів Прімери Реал лідирує, з 4-очковим відривом від Севільї.

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