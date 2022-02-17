"У меня нет никакой информации о переходе Мбаппе. Но я видел несколько случаев, когда игроки с контрактом не продлевали его, а затем оказывались в другом месте.

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Переход Мбаппе был бы счастьем для Ла Лиги. Это лучшее, что может произойти с Ла Лигой", – цитирует Тебаса AS.

Напомним, действующий контракт Килиана с ПСЖ истекает летом, и парижане пока не могут убедить форварда остаться. Ряд СМИ связывают будущее Мбаппе именно с мадридским Реалом.

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