Александр Зинченко уже находится в расположении Арсенала. Вот-вот лондонский клуб должен объявить о переходе официально. Следовательно, "горожане" активно начали переговоры по Марку Кукурелье, который должен заменить украинца.

Гвардиола объяснил, как Манчестер Сити может компенсировать потерю Зинченко – покупка нового игрока не обязательна

По информации The Athletic, Манчестер Сити сделал первое предложение Брайтону, но получил решительный отказ. "Чайки" считают, что 30 миллионов фунтов за Кукурелью – это смехотворно мало. Альбион рассчитывает повторить свой трансферный рекорд, заработав 50 млн фунтов.

Отмечается, что Манчестер Сити подготовит новое предложение и готов заплатить больше, но если Брайтон не пойдет навстречу и не снизит свои требования, то "горожане" могут отказаться от идеи подписать Марка Кукурелью.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд