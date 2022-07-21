Олександр Зінченко вже перебуває у розташуванні Арсенала. От-от лондонський клуб повинен оголосити про перехід офіційно. Відтак, "містяни" активно почали переговори щодо Марка Кукурельї, який має замінити українця.

Гвардіола пояснив, як Манчестер Сіті може компенсувати втрату Зінченка – покупка нового гравця не обов'язкова

За інформацією The Athletic, Манчестер Сіті зробив першу пропозицію Брайтону, але отримав рішучу відмову. "Чайки" вважають, що 30 мільйонів фунтів за Кукурелью – це сміховинно мало. "Альбіон" розраховує повторити свій трансферний рекорд, заробивши 50 млн фунтів.

Зазначається, що Манчестер Сіті підготує нову пропозицію і готовий заплатити більше, але якщо Брайтон не піде назустріч і не зменшить свої вимоги, то "містяни" можуть відмовитися від ідеї підписати Марка Кукурелью.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд