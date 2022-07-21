"Что клуб решит, то они и будут делать. Я доверяю клубу. Решение о подписании принимает клуб. Нам не хватает важного игрока в раздевалке после ухода Зинченко. Действительно очень важного.

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Мы ведем переговоры о новом игроке, но это не значит, что это произойдет. Если не удастся никого подписать, у нас есть альтернативы. Канселу, Джош Уилсон-Эсбранд молодой талант, Аке может сыграть там. Посмотрим, что произойдет.

Уилсон-Эсбранд будет в первой команде, он должен тренироваться с нами. К сожалению, мы не можем забыть о последних двух сезонах Джоша с тяжелыми травмами. Ему нужно время, но у него есть потенциал, чтобы быть с нами. Мы должны быть спокойны, потому что, когда у одного молодого игрока много травм за последние два сезона, он всегда думает об этом", – цитирует Гвардиолу MEN.

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