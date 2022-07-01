Манчестер Сити оформил трансфер Ортеги, сообщает официальный сайт клуба. 29-летний голкипер покинул Арминию свободным агентом и подписал контракт с "горожанами" на три года. Штефан призван стать дублером Эдерсона. Он будет носить 18 номер в Манчестере.

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Ортега за последние годы стал одним из лучших голкиперов Германии. В прошлом сезоне Штефан вместе с Арминией вылетел из Бундеслиги, однако стал лидером чемпионата по количеству сейвов (124) и вторым по проценту парируемых ударов (73,3%). Спас команду от 7 пропущенных голов по системе post-shot xG.

Но ценность Ортеги не только в игре на линии. Он был глубинным плеймейкером Арминии. Голкипер начинал атаки команды классными передачами (вратарь с наибольшим количеством передач в Бундеслиге) и помогал преодолевать прессинг. То, что нужно Гвардиоле, чтобы сохранять стиль даже в кубковых матчах.

Тепловая карта Ортеги из Бундеслиги:

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