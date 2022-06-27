"Зинченко сыграл сверхважную роль в драматической победе над Астон Виллой, благодаря которой мы стали чемпионами в четвертый раз за пять лет. Тогда было его самое выдающееся выступление.

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Украинец начинал матч со скамейки для запасных, но после перерыва вместе с Гюндоганом вышел на поле, когда подопечные Хосепа Гвардиолы отставали на один гол. Илкай оформил дубль против "вилланов", но Зинченко продемонстрировал не менее впечатляющую игру на левом фланге.

Даже когда гости удвоили свое преимущество благодаря Коутинью, энергия и креативность украинца вселяли надежду на маловероятный камбек. Зинченко выполнил больше успешных передач (46) за свои 45 минут игры, чем любой игрок Виллы за весь матч. В то же время он стремился проникать внутрь и создавать давление в штрафной соперника.

Положительная игра даже подарила ему ассист, когда Родриго сравнял счет на 78 минуте. Сити требовалась искра, чтобы изменить ситуацию против Астон Виллы. Зинченко, для которого это было одно из лучших выступлений за клуб, был человеком, который дал эту искру", – говорится на сайте "горожан" .

Напомним, в сезоне 2021/22 Александр провел 28 поединков во всех турнирах за манчестерский коллектив, отличившись пятью результативными передачами. Именно благодаря победе над командой Стивена Джеррарда в последнем туре Сити обошел Ливерпуль на один зачетный балл и стал чемпионом Англии.

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