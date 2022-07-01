Манчестер Сіті оформив трансфер Ортеги, повідомляє офіційний сайт клубу. 29-річний голкіпер покинув Армінію вільним агентом і підписав контракт з "містянами" на три роки. Штефан покликаний стати дублером Едерсона. Він носитиме 18 номер в Манчестері.

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Ортега за останні роки став одним з найкращих голкіперів Німеччини. У минулому сезоні Штефан разом з Армінією вилетів з Бундесліги, однак був лідером чемпіонату за кількістю сейвів (124) і другим за відсотком парируваних ударів (73,3%). Врятував команду від 7 пропущених голів за системою post-shot xG.

Але цінність Ортеги не лише в грі на лінії. Він був глибинним плеймейкером Армінії. Голкіпер починав атаки команди класними передачами (воротар з найбільшою кількістю передач в Бундеслізі) та допомагав долати пресинг. Те, що треба Гвардіолі, щоб зберігати стиль навіть в кубкових матчах.

Теплова карта Ортеги з Бундесліги:

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