Один из лидеров команды Пепа Гвардиолы продлил свой контракт с клубом. Родри поставил подпись под соглашением до лета 2027 года, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

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"Присоединение к Сити – лучшее решение в моей карьере. Наслаждаюсь каждой секундой в этой команде. Мы уже многого добились, но эти успехи сделали меня еще более жаждущим. Как только начнете выигрывать большие титулы, вы не захотите останавливаться. Ман Сити дает мне лучшие шансы выигрывать трофеи, и потому я рад остаться здесь дольше", – сказал Родри.

Напомним, испанец перебрался в АПЛ летом 2019 года. Манчестер Сити заплатил Атлетико за этого игрока более 60 млн евро. С тех пор Родри провел в составе "горожан" 256 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

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