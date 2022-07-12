Один із лідерів команди Пепа Гвардіоли продовжив свій контракт з клубом. Родрі поставив підпис під угодою до літа 2027 року, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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"Приєднання до Сіті – найкраще рішення у моїй кар'єрі. Насолоджуюся кожною секундою в цій команді. Ми вже багато досягли, але ці успіхи зробили мене ще більш спраглим. Як тільки почнете вигравати великі титули, ви не захочете зупинятися. Ман Сіті дає мені найкращі шанси вигравати трофеї, і тому я радий залишитися тут надовше", – сказав Родрі.

Нагадаємо, іспанець перебрався в АПЛ влітку 2019 року. Манчестер Сіті заплатив Атлетіко за цього гравця понад 60 млн євро. Відтоді Родрі провів у складі "містян" 256 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 16 результативних передач.

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