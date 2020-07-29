Манчестер Сити подписал юного таланта с чемпионата Бельгии

Защитник Мехелена Исса Каборе стал игроком Манчестер Сити, сообщает официальный сайт "горожан".

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Уроженец Буркина-Фасо подписал с командой Хосепа Гвардиолы контракт на 5 лет. Следующий сезон 19-летний правый защитник проведет в Мехелене на правах аренды.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Каборе 5 раз появлялся на поле. Мехелен финишировал на 6-й строчке местного чемпионата.

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