toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ КОЛОС - МАРИУПОЛЬ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ШАХТЕР

Манчестер Сити подписал юного таланта с чемпионата Бельгии

21:07 - Читати українською
Манчестер Сити подписал юного таланта с чемпионата Бельгии
Исса Каборе / Фото ФК Мехелен

Манчестер Сити продолжает скупать перспективную молодежь.

Защитник Мехелена Исса Каборе стал игроком Манчестер Сити, сообщает официальный сайт "горожан".

Манчестер Сити согласовал трансфер звезды Валенсии Торреса

Уроженец Буркина-Фасо подписал с командой Хосепа Гвардиолы контракт на 5 лет. Следующий сезон 19-летний правый защитник проведет в Мехелене на правах аренды.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Каборе 5 раз появлялся на поле. Мехелен финишировал на 6-й строчке местного чемпионата.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують

blog_ava
Динамо просматривает игрока сборной Северной Македонии – он уже сыграл в контрольном матче
16:58
8655
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Трансферы Трансферы Манчестер Сити Трансферы Чемпионата Англии Мехелен Мехелен Исса Исса Каборе
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
5
мин
Кальяри
22:45
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук