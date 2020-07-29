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Манчестер Сити согласовал трансфер звезды Валенсии Торреса

19:09 - Читати українською
Манчестер Сити согласовал трансфер звезды Валенсии Торреса
Ферран Торрес / Фото Instagram

Похоже, хавбек Валенсии Ферран Торрес уже пакует теплые вещи для переезда на Туманный Альбион.

Ферран Торрес стал игроком Манчестер Сити, сообщает Marca.

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Руководство "горожан" заплатит за таланта Валенсии 25 млн евро, также "летучие мыши" претендуют еще на 12 млн в виде различных бонусов. Контракт между сторонами согласовано на 5 лет.

Стоит отметить, что перед стартом прошлого сезона Ферран не входил в планы тогдашнего наставника клуба Марселино Тораля и мог покинуть Валенсию. Однако, в сезоне Ла Лиги 2019/20 он провел 34 матча, в которых отличился 4-мя голами и 5-ю ассистами.

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