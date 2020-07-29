Манчестер Сити согласовал трансфер звезды Валенсии Торреса

Украина — 19:16 939
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Санжар официально покинул Карпаты
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"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в АталантіИталия — 18:02 3910
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Динамо просматривает игрока сборной Северной Македонии – он уже сыграл в контрольном матчеУкраина — 16:58 6981
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Санжар решил покинуть Карпаты – будущее львовского клуба неизвестноУкраина — 16:10 1653
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Реал верит в Лунина, который получит иной статус – испанское СМИ в восторге от голкипера и прогнозирует переломный годИспания — 15:30 6003