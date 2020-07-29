Манчестер Сіті підписав юного таланта з чемпіонату Бельгії

Захисник Мехелена Ісса Каборе став гравцем Манчестер Сіті, повідомляє офіційний сайт "містян".

Манчестер Сіті узгодив трансфер зірки Валенсії Торреса

Уродженець Буркіна-Фасо підписав з командою Хосепа Гвардіоли контракт на 5 років. Наступний сезон 19-річний правий оборонець проведе в Мехелені на правах оренди.

У минулому сезоні чемпіонату Бельгії Каборе 5 разів з'являвся на полі. Мехелен фінішував на 6-й сходинці місцевого чемпіонату.

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