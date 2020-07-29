Манчестер Сіті підписав юного таланта з чемпіонату Бельгії

Україна — 22:23 526
-
Визначились усі учасники єврокубків від України на сезон 2020/21
-
Колос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги ЄвропиУкраїна — 21:58 7079
-
Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболуMykhailo_Yukhymenko — 20:10 0
-
Санжар офіційно покинув КарпатиУкраїна — 19:12 2219
-
"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в АталантіІталія — 18:00 5910