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Манчестер Сіті підписав юного таланта з чемпіонату Бельгії

21:06 - Читать на русском
Манчестер Сіті підписав юного таланта з чемпіонату Бельгії
Ісса Каборе / Фото ФК Мехелен

Манчестер Сіті продовжує скуповувати перспективну молодь.

Захисник Мехелена Ісса Каборе став гравцем Манчестер Сіті, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Уродженець Буркіна-Фасо підписав з командою Хосепа Гвардіоли контракт на 5 років. Наступний сезон 19-річний правий оборонець проведе в Мехелені на правах оренди.

У минулому сезоні чемпіонату Бельгії Каборе 5 разів з'являвся на полі. Мехелен фінішував на 6-й сходинці місцевого чемпіонату.

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