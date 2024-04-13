Тоттенхэм начинал день на четвертой позиции, имея равенство по очкам с Астон Виллой и опережая бирмингемцев только по разнице голов. В таких условиях “шпоры” не имели права на осечку – впрочем, соперник был серьезным. Лондонцы гостили в Ньюкасле.

"Главный герой на поле": экс-звезда Челси выделил проблему Мудрика на примере выступлений за сборную Украины

"Сороки" гостеприимством не порадовали, устроив разгром менее чем за час. Счет был открыт на 30-й минуте. Гимараес запустил лонгбол, Гордон выиграл борьбу у Удоджи, после чего выкатил передачу на ход Исаку. Александер же качнул Ван де Вена в штрафной и пробил в ближний угол – а еще через минуту Тоттенхэм пропустил второй раз.

Режиссеры проспали начало атаки. А произошло вот что: Порро вынес мяч назад куда-то в направлении голкипера, а Гордон перехватил сферу в штрафной – а дальше Ван де Вана снова усадили на газон. Энтони завершил приговор выстрелом в правую девятку. 2:0!

До речі, вже 14 квітня Арсенал приймає Астон Віллу в рамках АПЛ. Олександр Зінченко може відірватись від Ліверпуля й Манчестер Сіті у боротьбі за чемпіонство, а бірмінгемці матимуть шанс відірватись від претендентів на останню позицію в зоні ЛЧ. Тріумф "канонірів" ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 1,31. Тоді як потенційна звитяга "вілланів" стала б великою сенсацією – 9,73. Нічий результат дозволить помножити ставку на 6,06.

Отдыхать команды отправились именно при этом счете. Для уверенной победы в первом тайме Ньюкаслу понадобилось только 33% владения, причем почти весь контроль мяча держался недалеко от собственной штрафной – и при этом "сороки" нанесли вдвое больше ударов (10:5).

На 51-й же минуте Исак оформил дубль. И снова Ньюкасл забил просто. Гимараес просто выбил мяч куда-то вперед, а Александер избежал офсайда и пробежал 40 метров в полном одиночестве – а дальше пробил мимо голкипера. 3:0.

Кстати, швед стал первым футболистом за последние 20 лет, которому удалось забить 20+ голов за Ньюкасл во всех турнирах за сезон. Рекорд (28 голов в сезоне 2023/24) принадлежит Алану Ширеру.

Александр Исак - первый игрок Ньюкасла, которому удалось забить 20+ голов во всех соревнованиях в одном сезоне Премьер-лиги со времен Алана Ширера (28 в 2003-2004)#NEWTOT pic.twitter.com/43Ohu0m6wN - Opta Analyst (@OptaAnalyst) 13 апреля, 2024

После этого разница голов Тоттенхэма и Астон Виллы сравнялась, но бирмингемцы обошли лондонцев из-за более высокого количества забитых. "Шпорам" надо было отличиться на "Сент-Джеймс Парк" хотя бы раз – впрочем, вместо этого гости пропустили четвертый. Шер замкнул подачу Гордона с углового, 0:4. На этом команды и завершили.

Тоттенхэм с 60 очками опустился на пятую позицию в турнирной таблице АПЛ, пропустив вперед Астон Виллу. Ньюкасл же обошел МЮ, набрав 50 зачетных баллов и поднявшись на шестую строчку.

Украинец, который выбросил Спартак из ЛЧ, огорчил Ювентус эпохи Зидана и забил больше, чем Заваров – свой среди чужих