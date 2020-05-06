Манчестер Сити подготовил солидную сумму на лидера Марселя

Английский Манчестер Сити всерьез нацелился на защитника французского Марселя Бубакара Камара.

"Горожане" готовы отдать за центрбека провансальцев 32 млн евро, сообщает Le 10 Sport.

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Конкуренцию Манчестер Сити в борьбе за 20-летнего защитника готовы составить соседи из Юнайтед и лондонский Арсенал. Контракт Камара с Марселем рассчитан до лета 2022-го. Для молодого француза, который также может сыграть на левом фланге и опорного хавбека, нынешний сезон уже 3-й на профессиональном уровне.

К слову, в рамках кампании 2019/20 Бубакар Камара провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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