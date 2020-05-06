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Манчестер Сити подготовил солидную сумму на лидера Марселя

13:08 97 Читати українською
Манчестер Сити подготовил солидную сумму на лидера Марселя
Бубакар Камара / AFP

Английский Манчестер Сити всерьез нацелился на защитника французского Марселя Бубакара Камара.

"Горожане" готовы отдать за центрбека провансальцев 32 млн евро, сообщает Le 10 Sport.

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Конкуренцию Манчестер Сити в борьбе за 20-летнего защитника готовы составить соседи из Юнайтед и лондонский Арсенал. Контракт Камара с Марселем рассчитан до лета 2022-го. Для молодого француза, который также может сыграть на левом фланге и опорного хавбека, нынешний сезон уже 3-й на профессиональном уровне.

К слову, в рамках кампании 2019/20 Бубакар Камара провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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