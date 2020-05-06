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Манчестер Сіті підготував солідну суму на лідера Марселя

6 травня 13:08 847 Читать на русском
Манчестер Сіті підготував солідну суму на лідера Марселя
Бубакар Камара / AFP

Англійський Манчестер Сіті всерйоз націлився на оборонця французького Марселя Бубакара Камара.

"Містяни" готові віддати за центрбека провансальців 32 млн євро, повідомляє Le 10 Sport.

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Конкуренцію Манчестер Сіті в боротьбі за 20-річного оборонця готові скласти сусіди з Юнайтед і лондонський Арсенал. Контракт Камара з Марселем розрахований до літа 2022-го. Для молодого француза, який також може зіграти на лівому фланзі та опорного хавбека, нинішній сезон уже 3-й на професіональному рівні.

До слова, в рамках кампанії 2019/20 Бубакар Камара провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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Теги
Англія Марсель Марсель Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Манчестер Сіті Бубакар Камара Бубакар Камара
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