Манчестер Сіті підготував солідну суму на лідера Марселя

Англійський Манчестер Сіті всерйоз націлився на оборонця французького Марселя Бубакара Камара.

"Містяни" готові віддати за центрбека провансальців 32 млн євро, повідомляє Le 10 Sport.

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Конкуренцію Манчестер Сіті в боротьбі за 20-річного оборонця готові скласти сусіди з Юнайтед і лондонський Арсенал. Контракт Камара з Марселем розрахований до літа 2022-го. Для молодого француза, який також може зіграти на лівому фланзі та опорного хавбека, нинішній сезон уже 3-й на професіональному рівні.

До слова, в рамках кампанії 2019/20 Бубакар Камара провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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