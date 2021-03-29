"Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений.

Манчестер Сити объявил об уходе Агуэро

У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в составе Манчестер Сити. В наше время такой термин в одном клубе для профессионального футболиста – это необычно.

Десять сезонов больших достижений. За это время я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит Ман Сити. Эти люди – навсегда в моем сердце", – написал нападающий в своем твиттере.

Напомним, что Серхио Агуэро стал игроком "горожан" летом 2011-го. С тех пор он помог Сити завоевать 4 чемпионских титула, 5 Кубков английской лиги, 3 Суперкубка Англии и Кубок Англии 2018/19.

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