Ветеран покинет Этихад после сезона 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт Агуэро с "горожанами" действует до 30 июня. Переговоры о новом соглашении стороны решили не вести. Таким образом, Агуэро покинет Манчестер Сити после 10 лет выступлений. В ходе последнего домашнего матча нынешней кампании против Эвертона 23 мая состоится церемония проводов аргентинца. "Горожане" надеются, что этот поединок позволят посетить болельщикам.

Серхио Агуэро стал игроком Манчестер Сити летом 2011-го. С тех пор он помог манкунианцам завоевать 4 чемпионских титула, 5 Кубков английской лиги, 3 Суперкубка Англии и Кубок Англии 2018/19, а также стал лучшим бомбардиром в истории Сити (257 голов в 384-х матчах).

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