Вспышка коронавируса в Манчестер Сити приобретает еще больший размах.

Положительные тесты сдали защитник Эрик Гарсия и один из сотрудников, сообщает официальный Twitter "горожан".

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Общее количество инфицированных в лагере Манчестер Сити возросло до 10 человек. Правда, новые случаи не должны повлиять на сегодняшний матч против Челси. Гарсия залечивает травму, поэтому последние 10 дней не находился в тесном контакте с остальной командой.

Добавим, что матч Челси – Манчестер Сити запланирован на 18:30 по киевскому времени.

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