"Раньше я думал, что пойду на пенсию скоро. Теперь я думаю, что сделаю это в старшем возрасте. Поэтому я не знаю. Опыт помогает, особенно в том, как я живу своей профессией.

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Сейчас в Премьер-лиге каждая игра такая сложная, и лучше сохранять спокойствие. Каждый может проиграть каждому. Я не видел этого до сих пор. Результаты непредсказуемы", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, действующий контракт испанского специалиста с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023 года.

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