Манчестер Сіті перед матчем проти Челсі виявив ще двох хворих на коронавірус
Спалах коронавірусу у Манчестер Сіті набуває ще більшого розмаху.
Позитивні тести здали захисник Ерік Гарсія і один зі співробітників, повідомляє офіційний Twitter "містян".
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Загальна кількість інфікованих у таборі Манчестер Сіті зросла до 10 осіб. Щоправда, нові випадки не мали б вплинути на сьогоднішній матч проти Челсі. Гарсія заліковує травму, тому останні 10 днів не перебував у тісному контакті з рештою команди.
Додамо, що матч Челсі – Манчестер Сіті запланований на 18:30 за київським часом.
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