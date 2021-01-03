Спалах коронавірусу у Манчестер Сіті набуває ще більшого розмаху.

Позитивні тести здали захисник Ерік Гарсія і один зі співробітників, повідомляє офіційний Twitter "містян".

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Загальна кількість інфікованих у таборі Манчестер Сіті зросла до 10 осіб. Щоправда, нові випадки не мали б вплинути на сьогоднішній матч проти Челсі. Гарсія заліковує травму, тому останні 10 днів не перебував у тісному контакті з рештою команди.

Додамо, що матч Челсі – Манчестер Сіті запланований на 18:30 за київським часом.

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