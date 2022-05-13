Сегодня, 13 мая, исполнилось 10 лет со дня знакового чемпионства "горожан". Именно в этот день клуб официально открыл фигуру в честь своего бывшего форварда Серхио Агуэро – лучшего бомбардира в истории Ман Сити (260 голов), завершившего карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.

Дрогба, Агуэро и еще четыре легенды Манчестера и Лондона вошли в Зал славы АПЛ

Агуэро стал третьим игроком той чемпионской команды после Венсана Компани и Давида Силвы, удостоившихся персональных статуй, сообщает официальный сайт клуба.

Статуя изображает аргентинского форварда, отмечающего гол с футболкой в ​​руках. Именно тот гол на 93:20 матча с Кристал Пэлас, который принес Сити первое чемпионство за 44 года.

Напомним, в последнем туре АПЛ 2011/12 Ман Сити для завоевания чемпионства нужно было побеждать Кристал Пэлас. Команда Роберто Манчини проигрывала 1:2, но голы Эдина Джеко и Серхио Агуэро в компенсированное время принесли титул "горожанам". Это чемпионство стало третьим в истории клуба.