АПЛ на своем официальном сайте объявила, что в Зал славы попали Серхио Агуэро, Венсан Компани (оба – Манчестер Сити), Дидье Дрогба (Челси), Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед), Иан Райт (Арсенал/Кристалл Пелас/Вест Хэм), Петер Шмейхель (Манчестер Сити/Манчестер Юнайтед/Астон Вилла).

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Теперь Зал славы Английской Премьер-лиги насчитывает 16 фамилий. Ранее туда попали Уэйн Руни, Патрик Виейра, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Алан Ширер и Тьерри Анри.

К слову, каждый вошедший в Зал славы получает специальный медальон со своим именем и годом вступления, а Премьер-лига жертвует 10 тысяч фунтов стерлингов благотворительной организации по выбору футболиста. Включение в Зал славы – самая высокая индивидуальная награда в английском футболе.

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