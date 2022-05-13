Сьогодні, 13 травня, виповнилося 10 років з дня знакового чемпіонства "містян". Саме в цей день клуб офіційно відкрив фігуру на честь свого колишнього форварда Серхіо Агуеро – найкращого бомбардира в історії Ман Сіті (260 голів), який завершив кар'єру в 2021 році через проблеми з серцем.

Дрогба, Агуеро та ще чотири легенди Манчестера і Лондона увійшли до Зали слави АПЛ

Агуеро став третім гравцем тієї чемпіонської команди після Венсана Компані та Давіда Сілви, які удостоїлися персональних статуй, інформує офіційний сайт клубу.

Статуя зображає аргентинського форварда, який святкує гол із футболкою в руках. Саме той гол на 93:20 матчу з Крістал Пелас, який приніс Сіті перше чемпіонство за 44 роки.

Нагадаємо, в останньому турі АПЛ 2011/12 Ман Сіті для здобуття чемпіонства потрібно було перемагати Крістал Пелас. Команда Роберто Манчіні програвала 1:2, але голи Едіна Джеко і Серхіо Агуеро в компенсований час принесли титул "містянам". Це чемпіонство стало третім в історії клубу.