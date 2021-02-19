"Горожане" пересмотрели условия предложенного контракта в сторону уменьшения, утверждает The Sun.

Месси прислал подарок владельцу Интер Майами – функционер через фото намекнул на подписание звезды Барселоны

Теперь Месси может заработать "всего" 430 млн фунтов за пять лет вместо 600. Сама потенциальная сделка будет предусматривать два периода. Первый – собственно выступления за Манчестер Сити (гарантированные 2 сезона с возможность продления еще на один), а второй – переезд в МЛС в Нью-Йорк Сити. Кроме того, есть еще и альтернативный вариант контракта на 8 лет. Он обеспечит аргентинца работой после завершения игровой карьеры, поскольку он станет послом City Football Group.

К слову, в нынешнем сезоне Лионель Месси провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 8 результативных передач. Летом он может покинуть Камп Ноу бесплатно.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео