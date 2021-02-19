"Містяни" переглянули умови запропонованого контракту в бік зменшення, стверджує The Sun.

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Тепер Мессі може заробити "всього" 430 млн фунтів за п'ять років замість 600-та. Сама потенційна угода передбачатиме два періоди. Перший – власне виступи за Манчестер Сіті (гарантовані 2 сезони з можливість продовження ще на один), а другий – переїзд в МЛС до Нью-Йорк Сіті. Крім того, є ще й альтернативний варіант із контрактом на 8 років. Він забезпечить аргентинця роботою після завершення ігрової кар'єри, оскільки він стане послом City Football Group.

До слова, в нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Влітку він може покинути Камп Ноу безкоштовно.

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