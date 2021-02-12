Нападающий Барселоны Лионель Месси также не стесняется подливать масла в огонь трансферных слухов вокруг себя.

Марсело Клаур, который является одним из совладельцев Интер Майами, похвастался в Instagram футболкой Месси, которую ему прислал сам аргентинец.

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"Спасибо Месси за то, что прислал мне эту футболку. Мы будем беречь ее с большой любовью. Мир футбола очень тесен, и я убежден, что наши пути еще пересекутся", – подписал фотографию Клаур.

Напомним, ранее 33-летний аргентинец заявлял, что хотел бы пожить в США. Действующий контракт Лионеля завершается летом, и Барса пока не убедила форварда Продолжить сотрудничество. Напомним, одним из владельцев Интер Майами является легендна английского футбола Дэвид Бекхэм.

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