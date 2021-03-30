Манчестер Сити готовится к будущему уходу Серхио Агуэро и может подорвать трансферный рынок летом.

"Горожане" выбирают между кандидатурами Холанда, Кейна и Лукаку на позицию основного форварда команды, сообщает журналистка Вероника Брунати в своем твиттере.

Боруссия Д отпугивает европейские гранды космической ценой на Холанда

Интересно, что Манчестер Сити уже не пытается приобрести Лионеля Месси – отмечается, что шансов на его трансфер нет.

Напомним, "горожане" вчера официально объявили об уходе Серхио Агуэро будущим летом. Аргентинец стал игроком Манчестер Сити летом 2011-го. С тех пор он помог манкунианцам добыть 4 чемпионских титула, 5 Кубков английской лиги, 3 Суперкубка Англии и Кубок Англии 2018/19, а также стал лучшим бомбардиром в истории Сити (257 голов за 384 матча).

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році